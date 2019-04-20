Авиакатастрофа в Болгарии: погибли два человека. Фото: 24.kz

https://racurs.ua/n120989-aviakatastrofa-v-bolgarii-pogibli-dva-cheloveka.html

Ракурс

В Болгарии в авиакатастрофу попал легкомоторный самолет. Два человека, которые находились на борту, погибли.

Трагический инцидент произошел возле населенного пункта Оризари. Об этом сообщает местное издание «Нова».

В Министерстве внутренних дел (МВД) Болгарии уточнили, что разбилось небольшое частное летательное средство.

Очевидцы утверждают, что у самолета во время полета оторвалось крыло.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные.

Отметим, что возле этого населенного пункта проходит соревнование дронов. Пока неизвестно, был ли этот самолет участником праздничной программы.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Непале жертвами столкновения самолета и вертолета стали два человека. Еще несколько человек получили ранения.