Авиакатастрофа в Болгарии: погибли два человекаhttps://racurs.ua/n120989-aviakatastrofa-v-bolgarii-pogibli-dva-cheloveka.htmlРакурс
В Болгарии в авиакатастрофу попал легкомоторный самолет. Два человека, которые находились на борту, погибли.
Трагический инцидент произошел возле населенного пункта Оризари. Об этом сообщает местное издание «Нова».
В Министерстве внутренних дел (МВД) Болгарии уточнили, что разбилось небольшое частное летательное средство.
Очевидцы утверждают, что у самолета во время полета оторвалось крыло.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные.
Отметим, что возле этого населенного пункта проходит соревнование дронов. Пока неизвестно, был ли этот самолет участником праздничной программы.
Как ранее сообщал «Ракурс», в Непале жертвами столкновения самолета и вертолета стали два человека. Еще несколько человек получили ранения.