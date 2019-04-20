В США пожизненное заключение за жестокое обращение с детьми получила семейная пара. Фото: Obozrevatel

https://racurs.ua/n120988-v-ssha-pojiznennoe-zakluchenie-za-jestokoe-obraschenie-s-detmi-poluchila-semeynaya-para.html

Ракурс

В США семейная пара получила пожизненное заключение за жестокое обращение с 13 детьми.

Дэвид и Луиза Терпин били своих детей, лишали еды и приковывали цепями. Ситуация раскрылась, когда 17-летняя дочь преступников смогла выбраться через окно и обратилась в службу спасения. Об этом сообщает «Голос Америки».

В суде супружеская пара плакала, а Луиза утверждала, что любит своих детей и просила прощения.

Согласно приговору, пара получила пожизненное заключение, а условно-досрочное освобождение возможно для них не раньше, чем через 25 лет в тюрьме.

Трагедия произошла в городе Перрис в штате Калифорния. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили 12 сестер и братьев выбравшейся девушки. Они были в темном помещении, истощены и прикованы к кроватям.

Возраст детей варьируется от двух до 29 лет. Некоторые из них сильно отстают в развитии и страдали от недоедания.

О паре родители мужчины отзывались хорошо и утверждали, что они весьма религиозны, а детей обучали на дому.

Как ранее сообщал «Ракурс», в США женщина издевалась над усыновленными детьми и заставляла их сниматься в роликах для популярного Youtube-канала.