Создательницу популярного семейного YouTube-канала обвинили в истязании детей. Фото: Tehnot

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Ракурс

В США женщина издевалась над усыновленными детьми и заставляла их сниматься в роликах для популярного Youtube-канала Fantastic Adventures («Невероятные приключения»), который она создала для получения прибыли.

Американку Машель Хэкни и двух ее взрослых сыновей задержали в пятницу по подозрению в насилии над детьми. Информацию о детях в социальные службы передала ее родная дочь, которой пожаловались пострадавшие дети. Об этом сообщает канал NBC.

Сотрудники соцслужбы забрали всех семерых усыновленных детей. Следствие установило, что американка била их, лишала еды и воды на несколько дней, а также использовала против них перцовый баллончик, когда они отказывались слушаться во время съемок.

Сама подозреваемая обвинения отрицает и утверждает, что просто ставила детей в угол.

При общении с пострадавшими звездами YouTube-канала, полиция также выяснила, что детей регулярно закрывали в шкафу и заставляли принимать ледяные ванны, во время которых Хэкни держала головы детей под водой. Одна из девочек призналась, что приемная мать распыляла перечных газ на ее гениталии и лицо, а сама при этом использовала респираторную маску.

Не все дети согласились говорить с полицией и даже есть — некоторые из них дрожали и боялись, что Хэкни придет и почувствует от них запах еды.

Популярный канал набрал почти 701 тыс. подписчиков, а видео просматривали более 242 млн раз. По предварительной оценке, Хэкни заработала на видео с участием приемных детей от 100 тыс. до 1,7 млн долл.

Компания YouTube, несмотря на возмущение пользователей, не удалила видео, но демонетизировала канал, тем самым лишив американку дальнейшей прибыли.

Ранее сообщалось, что в Украине в феврале задержали супругов, которые снимали свою трехлетнюю дочь в порно.