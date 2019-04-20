Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Слепой японец пересек Тихий океан на паруснике. Фото: megaribolov

Слепой японец пересек Тихий океан на паруснике (ФОТО)

20 апр 2019, 14:08
999

Слепой японский моряк Митсухиро Ивамото пересек Тихий океан на парусном судне. Ему помогал американский штурман Дуг Смит, который рассказывал японцу о направлении ветра и других важных показателях.

В отчаянное путешествие из США в Японию 52-летний мужчина отправился 24 февраля и сегодня утром он пришвартовался в порту Фукусимы. Об этом сообщает издание Оrissa post, ссылаясь на AFP.

С тех пор как японец покинул Калифорнию он ни разу не останавливался за все два месяца путешествия. Ивамото стал первым незарегистрированным человеком, который совершил такое плавание.

Слепой японец пересек Тихий океан на паруснике. Фото: AFP

Путешествие длинной в 14 тыс. км японец преодолел на 12-метровой парусной яхте.

Для Ивамото это вторая попытка преодолеть Тихий океан. Шесть лет назад он уже пытался совершить подобное путешествие, но его судно врезалось в кита и затонуло.

По словам Ивамото, это была его мечта. Он стал первым слепым моряком, который пересек океан.

Ивамото лишился зрения в 16 лет, а свое путешествие он совершил, чтобы собрать средства для благотворительности. Японец надеется помочь людям, страдающим заболеваниями, которые могут привести к слепоте.

Как ранее сообщал «Ракурс», американский путешественник Колин О’Бреди стал первым человеком, который в одиночку пересек Антарктиду


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...