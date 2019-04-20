Слепой японец пересек Тихий океан на паруснике. Фото: megaribolov

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Ракурс

Слепой японский моряк Митсухиро Ивамото пересек Тихий океан на парусном судне. Ему помогал американский штурман Дуг Смит, который рассказывал японцу о направлении ветра и других важных показателях.

В отчаянное путешествие из США в Японию 52-летний мужчина отправился 24 февраля и сегодня утром он пришвартовался в порту Фукусимы. Об этом сообщает издание Оrissa post, ссылаясь на AFP.

С тех пор как японец покинул Калифорнию он ни разу не останавливался за все два месяца путешествия. Ивамото стал первым незарегистрированным человеком, который совершил такое плавание.

Путешествие длинной в 14 тыс. км японец преодолел на 12-метровой парусной яхте.

Для Ивамото это вторая попытка преодолеть Тихий океан. Шесть лет назад он уже пытался совершить подобное путешествие, но его судно врезалось в кита и затонуло.

По словам Ивамото, это была его мечта. Он стал первым слепым моряком, который пересек океан.

Ивамото лишился зрения в 16 лет, а свое путешествие он совершил, чтобы собрать средства для благотворительности. Японец надеется помочь людям, страдающим заболеваниями, которые могут привести к слепоте.

Как ранее сообщал «Ракурс», американский путешественник Колин О’Бреди стал первым человеком, который в одиночку пересек Антарктиду