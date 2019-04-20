На Запорожье полиция требовала «дань» у предпринимателей. Фото: ГБР

https://racurs.ua/n120986-na-zaporoje-policiya-trebovala-dan-u-predprinimateley-foto.html

Ракурс

В Запорожской области Государственное бюро расследований (ГБР) задержало оперуполномоченного и заместителя начальника Пологовского районного отделения управления Нацполиции на взятке.

Чиновники полиции требовали «дань» от предпринимателя в размере 40 тыс. грн. Пострадавший занимается торговлей металлолома. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительным данным, чиновники решили на постоянной основе брать «дань» с предпринимателя. Ежемесячная «обязательная» выплата составляла 8 тыс. грн и правоохранители подсчитали, что за первые три месяца бизнесмен им «должен» 24 тыс. грн и еще 8 тыс. они требовали за возвращение изъятого металлолома. Вместе с выплатой за апрель «дань» составляла 40 тыс. грн.

В ведомстве отмечают, что предыдущее руководство этого отделения полиции практиковало такие же поборы. Их задержали в конце декабря прошлого года. Хотя руководство изменилось, новые чиновники решили продолжить традиции и требовать у бизнесменов деньги за невмешательство в работу.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения за совершение действий, предусмотренных ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство неправомерной выгоды должностными лицами). Теперь чиновникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал «Ракурс», чиновник Винницкой ОГА наладил систему 10-процентных откатов от предпринимателей.