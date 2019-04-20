На Запоріжжі поліція вимагала «данину» у підприємців. Фото: ДБР

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Ракурс

У Запорізькій області Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало оперуповноваженого та заступника начальника Пологівського районного відділку управління Нацполіції на хабарі.

Чиновники поліції вимагали «данину» від підприємця у розмірі 40 тис. грн. Потерпілий займається торгівлею металобрухту. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За попередніми даними, чиновники вирішили на постійній основі брати «данину» з підприємця. Щомісячна «обов'язкова» виплата становила 8 тис. грн і правоохоронці підрахували, що за перші три місяці бізнесмен їм «винен» 24 тис. грн і ще 8 тис. вони вимагали за повернення вилученого металобрухту. Разом з виплатою за квітень «данина» становила 40 тис. грн.

У відомстві зазначають, що попереднє керівництво цього відділку поліції практикувало такі ж побори. Їх затримали наприкінці грудня минулого року. Хоча керівництво змінилося, нові чиновники вирішили продовжити традиції і вимагати у бізнесменів гроші за невтручання у роботу.

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри за вчинення дій, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання неправомірної вигоди службовими особами). Тепер чиновникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв «Ракурс», чиновник Вінницької ОДА налагодив систему 10-відсоткових відкатів від підприємців.