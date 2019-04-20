Погода в Україні 21 квітня: буде потепління, але на заході грози (КАРТА)

https://racurs.ua/ua/n120985-pogoda-v-ukrayini-21-kvitnya-bude-poteplinnya-ale-na-zahodi-grozy-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 21 квітня буде теплою і переважно без опадів. У західних областях очікуються дощі з грозами.

Температура повітря в західних областях вдень становитиме 13−16° тепла, на півдні 12−14° вище нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 21 квітня буде теплою, але з опадами. Протягом доби буде невеликий дощ Температура повітря вночі становитиме від 3° до 5° тепла, а вдень — 13−15° вище нуля. Очікується вітер зі швидкістю 5−10 м/с.

У Львові завтра, 21 квітня, буде дощ з грозою. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 4° до 6° тепла, а вдень піднімуться до 14−16° вище нуля.

Погода в Дніпрі 21 квітня буде прохолодною, синоптики обіцяють, що опадів не буде. Температура повітря вночі становитиме від 3° до 5° тепла, а вдень підніметься до 12−14° тепла.

У Харкові 21 квітня очікується хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 3° до 5° тепла, а вдень — 12−14° тепла.

Погода в Одесі 21 квітня буде гарна, але хмарна. Протягом доби опадів не очікується. Синоптики прогнозують 4−6 ° вище нуля вночі і 12−14° тепла вдень.

Магнітні бурі в Києві 21 квітня не очікуються. Протягом доби прогнозуються невеликі короткострокові обурення магнітосфери Землі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні буде гарна погода без опадів.