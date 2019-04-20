Вербна неділя: як підготуватися до важливого свята. Фото: Liza

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Вербну неділю або Вхід Господній в Єрусалим святкують за тиждень до світлого свята Великодня. Цей важливий день вимагає ретельної підготовки.

Перед Вербною неділею необхідно зробити прибирання в будинку, щоб в важливе свято вдома було чисто. У минулому господині також готували пісне частування і запрошували гостей на обід і молитву.

В день самого свята християни йдуть до храму з гілочками верби, де під час урочистого богослужіння освячують їх. Потім гілочки забирають додому і викладають біля ікон. Християни вірять, що освячені гілочки захистять будинок від зла і принесуть удачу.

У Вербну неділю також спалюють вербу, яка залишилася з минулого року. Деякі вірять, що верба може зцілювати хвороби і гілочками можна легенько бити домочадців, примовляючи, щоб недуги покинули їх.

Вербну неділю проходить напередодні Страсного тижня і в цей день можна випити трохи вина. Важливо не викидати їжу зі святкового обіду. На нього традиційно готують рибні страви.

Так як залишки не можна викидати, їх можна віддати тваринам і поділитися їжею з бідними. Ті, в свою чергу, повинні помолитися про ваше здоров’я.

Зазначимо, що в ніч на Вербну неділю християни моляться Богу і просять про заступництво. Щира молитва допоможе не тільки отримати захист, але і принесе душевну гармонію.

У Вербну неділю категорично не можна лихословити, сваритися з близькими, піддаватися поганому настрою і працювати. Цей важливий день необхідно присвятити творенню і молитвам.

Так як Вербна неділя частина Великого посту гучні гуляння все ще під забороною, але спокійне свято тільки вітається.