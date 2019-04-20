Страсний тиждень перед Великоднем: чого чекати і що їсти. Фото: kanalukraina

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Страсний тиждень проходить напередодні Великодня і є останнім тижнем Великого посту. У цей період віруючі намагаються уникати найменших послаблень: в ці дні пост тримається найсуворіше і рекомендується відвідувати служби в храмі.

Страсний тиждень є особливим для християн, адже він готує їх до головного свята, а тих, хто поститься також очікує розговіння — прийом скоромної їжі.

За цей тиждень суворіші правила поста допомагаю організму підготувати травлення. Наприкінці віруючих чекає на Великдень скоромна їжа: м’ясо, молочні продукти, яйця, здоба, алкоголь і шоколад.

В останній тиждень Великого посту віруючі не можуть їсти рибу і рибні продукти, а також зменшують кількість їжі, яку з’їдають за добу. Суворість до харчування також має на увазі і суворість духу — християни ходять на служби, де моляться Богу.

У Страсний тиждень християни, які ретельно постять, уникають гарячих страв і не додають в їжу рослинне масло. У раціоні з’являється більше фруктів і овочів, а ось хліб краще їсти чорний.

Незважаючи на такі суворі правила, християни, що постять, можуть себе побалувати соками, грибами, квашеною капустою і маринованими овочами.

Найважчий день Страсного тижня припадає на Велику п’ятницю — в цей день в пам’ять про смерть і муки Ісуса Христа віруючі відмовляються від їжі. Деякі продовжують відмовлятися від їжі також в суботу та відкладають перший прийом їжі після п’ятниці на Великдень.