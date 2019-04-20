Страстная неделя перед Пасхой: чего ждать и что кушать. Фото: kanalukraina

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Ракурс

Страстная неделя проходит накануне Пасхи и является последней неделей Великого поста. В этот период верующие стараются избегать малейших послаблений: в эти дни пост держится наиболее строго и рекомендуется посещать службы в храме.

Страстная неделя является особенной для христиан, ведь она готовит их к главному празднику, а постящихся также ожидает разговение — прием скоромной пищи.

За эту неделю более строгие правила поста помогаю организму подготовить пищеварение. В конце верующих ждет на Пасху скоромная пища: мясо, молочные продукты, яйца, сдоба, алкоголь и шоколад.

В последнюю неделю Великого поста верующие не могут есть рыбу и рыбные продукты, а также уменьшают количество съедаемой за сутки еды. Строгость к питанию также подразумевает и строгость духа — христиане ходят на службы, где молятся Богу.

В Страстную неделю христиане, которые тщательно постятся, избегают горячих блюд и не добавляют в еду растительное масло. В рационе появляется больше фруктов и овощей, а вот хлеб лучше кушать черный.

Несмотря на такие строгие правила, постящиеся могут себя побаловать соками, грибами, квашенной капустой и маринованными овощами.

Самый тяжелый день Страстной недели приходится на Великую пятницу — в этот день в память о смерти и муках Иисуса Христа верующие отказываются от пищи. Некоторые продолжают отказываться от еды также в субботу и откладывают первый прием пищи после пятницы на Пасху.