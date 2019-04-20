Вербное воскресенье: как подготовиться к важному празднику. Фото: Liza

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Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим празднуют за неделю до светлого праздника Пасхи. Этот важный день требует тщательной подготовки.

Перед Вербным воскресеньем необходимо сделать уборку в доме, чтобы в важный праздник дома было чисто. В прошлом хозяйки также готовили постные угощения и зазывали гостей на обед и молитву.

В день самого праздника христиане идут в храм с веточками вербы, где во время торжественного богослужения освящают их. Затем веточки забирают домой и выкладывают возле икон. Христиане верят, что освященные веточки защитят дом от зла и принесут удачу.

В Вербное воскресенье также сжигают вербу, которая осталась с прошлого года. Некоторые верят, что верба может исцелять болезни и веточками можно легонько бить домочадцев, приговаривая, чтобы недуги покинули их.

Вербное воскресенье проходит накануне Страстной недели и в этот день можно выпить немного вина. Важно не выкидывать еду с праздничного обеда. На него традиционно готовят рыбные блюда.

Так как остатки нельзя выкидывать, их можно отдать животным и поделиться едой с бедными. Те, в свою очередь, должны помолиться о вашем здоровье.

Отметим, что в ночь на Вербное воскресенье христиане молятся Богу и просят о покровительстве. Искренняя молитва поможет не только получить защиту, но и принесет душевную гармонию.

В Вербное воскресенье категорически нельзя сквернословить, ругаться с близкими, поддаваться плохому настроению и работать. Этот важный день необходимо посвятить созиданию и молитвам.

Так как Вербное воскресенье часть Великого поста шумные гуляния все еще находятся под запретом, но спокойное празднество только приветствуется.