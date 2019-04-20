В США продолжается самый длинный сезон гриппа за десятилетие. Фото: Politeka

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Ракурс

В США самый длинный за последние 10 лет сезон гриппа продолжается уже 21 неделю. Болезнь нахлынула на страну двумя волнами.

Ученые утверждают, что это очень необычно, когда два сезона гриппа сжимаются и идут один за другим. Об этом сообщает Medical xpress.

Исследователь из Мичиганского университета доктор Арнольд Монто заявил, что не помнит подобного сезона, а ведь он изучает респираторные заболевания уже более 50 лет.

Предыдущий рекордный сезон составил 20 недель — он произошел в 2014—2015 годах. Нынешний сезон гриппа начался в типичное для него время, однако в середине февраля резко начало увеличиваться количество больных, которые нуждались в госпитализации.

Исследователи уверяют, что хоть этот сезон самый долгий, от него погибли 35−55 тыс. человек (по разным данным). Для сравнения, прошлой зимой за 19 недель от гриппа и его осложнений погибли около 80 тыс. человек, что сделало этот сезон самым смертоносным за последние 40 лет.

Также ученые успокаивают американцев и утверждают, что, судя по всем признакам, это сезон гриппа должен скоро закончиться.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области из-за гриппа умер шестилетний ребенок.