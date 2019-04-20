У США триває найдовший сезон грипу за десятиліття. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n120983-u-ssha-tryvaie-naydovshyy-sezon-grypu-za-desyatylittya.html

Ракурс

У США найдовший за останні 10 років сезон грипу триває вже 21 тиждень. Хвороба нахлинула на країну двома хвилями.

Вчені стверджують, що це дуже незвично, коли два сезони грипу стискаються і йдуть один за одним. Про це повідомляє Medical xpress.

Дослідник з Мічиганського університету доктор Арнольд Монто заявив, що не пам’ятає такого сезону, а він вивчає респіраторні захворювання вже понад 50 років.

Попередній рекордний сезон становив 20 тижнів — він стався в 2014—2015 роках. Нинішній сезон грипу почався в типовий для нього час, проте в середині лютого різко почала збільшуватися кількість хворих, які потребували госпіталізації.

Дослідники запевняють, що хоч цей сезон найдовший, від нього загинули 35−55 тис. осіб (за різними даними). Для порівняння, минулої зими за 19 тижнів від грипу і його ускладнень загинули близько 80 тис. осіб, що зробило цей сезон найбільш смертоносним за останні 40 років.

Також вчені заспокоюють американців і стверджують, що, судячи за всіма ознаками, це сезон грипу повинен скоро закінчитися.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області через грип померла шестирічна дитина.