На Одещині жінка викинула немовля в туалетну яму. Фото: Народна правда

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Ракурс

В Одеській області жінка викинула новонародженого хлопчика у вигрібну яму вуличної вбиральні.

Хлопчик народився мертвим і 31-річна жінка злякалась відповідальності. Про це повідомляє управління Нацполіції в Одеській області

Жінка сама звернулася до правоохоронців і розповіла, що в ніч на 2 квітна народила вдома мертвого хлопчика і викинула його тіло.

Поліція встановила, що жителька одного з сіл Березівського району не перебувала на обліку лікарів і народжувала вдома самотужки.

У жінки вже є одна дитина, але дівчинка перебуває у дитячому притулку.

Тіло немовляти було поверхнево оглянуто, але слідів насилля не виявили. Наразі його передали на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Правоохоронці намагаються встановити обставини трагедії.

Стосовно жінки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Одесі наприкінці березня померло немовля, яке практично повністю обварилося окропом. Лікарі 10 днів боролися за життя хлопчика, але не змогли його врятувати.