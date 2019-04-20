У Казахстані 11 осіб стали жертвами аварії. Фото: Tengrinews

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У Казахстані жертвами великої аварії стали 11 осіб. Транспортна пригода сталася близько 5.00 ранку.

Встановлено, що на автодорозі Алмати-Ташкент водій за кермом Toyota Camry зіткнувся з припаркованою вантажівкою. Автобус, який прямував за легковиком, намагався уникнути зіткнення, але перекинувся. Про це повідомляє прес-служба МВС РК, передає МІА «Казінформ».

На місці загинули восьмеро осіб і ще 32 були доставлені в лікарню. Трьох із них лікарі не змогли врятувати.

До рятувальних робіт залучили близько 50 осіб, на місці працювали поліція і вертолітна техніка. Для оперативної медичної допомоги, восьмеро постраждалих були доправлені до військового госпіталю.

На місце події також приїхав начальник управління охорони здоров’я області з досвідченими хірургами, був організований оперативний штаб.

Правоохоронці почали досудове розслідування за ч. 4 ст. 345 Кримінального кодексу Республіки Казахстан. Провину водіїв встановлять після проведення судових експертиз.

Раніше повідомлялося, що в Португалії перекинувся автобус з німецькими туристами. В результаті загинули щонайменше 28 осіб.