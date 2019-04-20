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В Казахстане 11 человек стали жертвами аварии. Фото: Tengrinews

В Казахстане 11 человек стали жертвами аварии (ФОТО)

20 апр 2019, 10:22
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В Казахстане жертвами крупной аварии стали 11 человек. Транспортное происшествие произошло около 5.00 утра.

Установлено, что на автодороге Алматы-Ташкент водитель за рулем Toyota Camry столкнулся с припаркованным грузовиком. Автобус, который следовал за легковушкой, пытался избежать столкновения, но опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба МВД РК, передает МИА «Казинформ».

В Казахстане 11 человек погибли в ДТП. Фото: Казинформ

На месте погибли восемь человек и еще 32 были доставлены в больницу. Троих из них врачи не смогли спасти.

К спасательным работам привлекли около 50 человек, на месте работали полиция и вертолетная техника. Для оперативной медицинской помощи, восемь пострадавших были доправлены в военный госпиталь.

В Казахстане перевернулся пассажирский автобус

На место происшествия также приехал начальник управления здравоохранения области с опытными хирургами, был организован оперативный штаб.

Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Вину водителей установят после заключения судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Португалии перевернулся автобус с немецкими туристами. В результате погибли по меньшей мере 28 человек.


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