Стрельба в Мексике: на семейном празднике убили 13 человек, есть раненые. Фото: 112 Украина

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В Мексике застрелили 13 человек во время семейного торжества в баре. Еще четверо человек получили ранения разной степени тяжести.

Среди погибших пять женщин и один ребенок. Злоумышленники в пятницу вечером разыскивали владельца одного из городских баров, но пострадали невинные люди. Об этом сообщает издание Reuters.

Трагический инцидент произошел в городе Минатитлан штат Веракрус, который находится на побережье Мексиканского залива. Власти страны уже назвали это убийство самым страшным, с тех пор как президент Андрес Обрадор вступил в должность.

Глава службы общественной безопасности в штате Уго Гутьеррес заявил, что начата операция по поимке злоумышленников.

Пока не удалось установить был ли разыскиваемый преступниками мужчина в баре во время нападения.

Издание отмечает, что штат Веракрус последние годы испытывает проблемы из-за коррупционных скандалов и высокого уровня бандитизма, что связано с большими залежами нефти на его территории.

С конца 2006 года в Мексике убили более 200 тыс. человек во время войн между наркокартелями, а также их столкновений с правоохранителями. Когда действующий президент Обрадор вступил в должность в декабре, он пообещал сократить количество насилия в стране.

Однако согласно официальным данным правительства, уровень насилия остается на высоком уровне, а первые три месяца этого года уже превысили показатель аналогичного периода 2018 года.

Ранее сообщалось, что накануне в Северной Ирландии во время массовых беспорядков застрелили журналистку.