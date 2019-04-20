Стрілянина в Мексиці: на сімейному святі вбили 13 осіб, є поранені. Фото: 112 Украина

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У Мексиці застрелили 13 осіб під час сімейного свята в барі. Ще четверо осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Серед загиблих п’ять жінок і одна дитина. Зловмисники в п’ятницю ввечері розшукували власника одного з міських барів, але постраждали невинні люди. Про це повідомляє видання Reuters.

Трагічний інцидент стався в місті Мінатітлан штат Веракрус, який розташований на узбережжі Мексиканської затоки. Влада країни вже назвала це вбивство найстрашнішим, з тих пір як президент Андрес Обрадор вступив на посаду.

Голова служби громадської безпеки в штаті Уго Гутьєррес заявив, що розпочато операцію по затриманню зловмисників.

Поки не вдалося встановити чи був розшукуваний злочинцями чоловік в барі під час нападу.

Видання зазначає, що штат Веракрус останні роки має проблеми через корупційні скандали і високий рівень бандитизму, що пов’язано з великими покладами нафти на його території.

З кінця 2006 року в Мексиці вбили понад 200 тис. осіб під час воєн між наркокартелями, а також їх зіткнень з правоохоронцями. Коли чинний президент Обрадор вступив на посаду в грудні, він пообіцяв скоротити кількість насильства в країні.

Однак згідно з офіційними даними уряду, рівень насильства залишається на високому рівні, а перші три місяці цього року вже перевищили показник аналогічного періоду 2018 року.

Раніше повідомлялося, що напередодні в Північній Ірландії під час масових заворушень застрелили журналістку.