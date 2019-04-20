В Одесской области женщина выбросила младенца в туалетную яму. Фото: Народна правда

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Ракурс

В Одесской области женщина выбросила новорожденного мальчика в выгребную яму уличного туалета.

Мальчик родился мертвым и 31-летняя женщина испугалась ответственности. Об этом сообщает управление Нацполиции в Одесской области

Женщина сама обратилась в милицию и рассказала, что в ночь на 2 апреля родила дома мертвого мальчика и выбросила его тело.

Полиция установила, что жительница одного из сел Березовского района не состояла на учете врачей и рожала дома самостоятельно.

У женщины уже есть один ребенок, но девочка находится в детском приюте.

Тело младенца было поверхностно осмотрено, но следов насилия не обнаружили. Сейчас его передали на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Правоохранители пытаются установить обстоятельства трагедии.

В отношении женщины правоохранители открыли уголовное производство по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

Как ранее сообщал «Ракурс», в Одессе в конце марта умер младенец, который практически полностью обварился кипятком. Врачи 10 дней боролись за жизнь мальчика, но не смогли его спасти.