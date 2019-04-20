Погода в Украине 21 апреля: будет потепление, но на западе грозы. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 21 апреля будет теплой и преимущественно без осадков. В западных областях ожидаются дожди с грозами.

Температура воздуха в западных областях днем ​​будет составлять 13−16° тепла, на юге 12−14° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 21 апреля будет теплой, но с осадками. В течение суток будет небольшой дождь Температура воздуха ночью составит от 3° до 5° тепла, а днем ​​- 13−15° выше нуля. Ожидается ветер со скоростью 5−10 м/с.

Во Львове завтра, 21 апреля, будет дождь с грозой. Столбики термометров ночью покажут от 4° до 6° тепла, а днем ​​поднимутся до 14−16° выше нуля.

Погода в Днепре 21 апреля будет прохладной, синоптики обещают, что осадков не будет. Температура воздуха ночью составит от 3° до 5° тепла, а днем ​​поднимется до 12−14° тепла.

В Харькове 21 апреля ожидается облачность. Столбики термометров ночью покажут от 3° до 5° тепла, а днем ​​- 12−14° тепла.

Погода в Одессе 21 апреля будет хорошая, но облачная. В течение суток осадки не ожидаются. Синоптики прогнозируют 4−6° выше нуля ночью и 12−14° тепла днем.

Магнитные бури в Киеве 21 апреля не ожидаются. В течение суток прогнозируются небольшие краткосрочные возмущения магнитосферы Земли.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня будет хорошая погода без осадков.