Сліпий японець перетнув Тихий океан на вітрильнику. Фото: megaribolov

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Ракурс

Сліпий японський моряк Мітсухіро Івамото перетнув Тихий океан на вітрильному судні. Йому допомагав американський штурман Дуг Сміт, який розповідав японцеві про направлення вітру та інших важливі показники.

У відчайдушну подорож з США до Японії 52-річний чоловік відправився 24 лютого і сьогодні вранці він пришвартувався в порту Фукусіми. Про це повідомляє видання Оrissa post, посилаючись на AFP.

З тих пір як японець залишив Каліфорнію він жодного разу не зупинявся за всі два місяці подорожі. Івамото став першою незареєстрованим людиною, який здійснив таке плавання.

Подорож довжиною в 14 тис. км японець подолав на 12-метровій парусній яхті.

Для Івамото це друга спроба подолати Тихий океан. Шість років тому він вже намагався зробити подібну подорож, але його судно врізалося в кита і затонуло.

За словами Івамото, це була його мрія. Він став першим сліпим моряком, який перетнув океан.

Івамото втратив зір у 16 ​​років, а свою подорож він здійснив, щоб зібрати кошти для благодійності. Японець сподівається допомогти людям, що страждають на захворювання, які можуть привести до сліпоти.

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