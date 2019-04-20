У США довічне ув'язнення за жорстоке поводження з дітьми отримала сімейна пара. Фото: Обозреватель

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Ракурс

У США сімейна пара отримала довічне ув’язнення за жорстоке поводження з 13 дітьми.

Девід і Луїза Терпін били своїх дітей, позбавляли їжі і приковували ланцюгами. Ситуація розкрилася, коли 17-річна донька злочинців змогла вибратися через вікно і звернулася в службу порятунку. Про це повідомляє «Голос Америки».

У суді подружня пара плакала, а Луїза стверджувала, що любить своїх дітей і просила вибачення.

Згідно з вироком, пара отримала довічне ув’язнення, а умовно-дострокове звільнення можливо для них не раніше, ніж через 25 років у в’язниці.

Трагедія сталася в місті Перріс в штаті Каліфорнія. Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили 12 сестер і братів дівчини, що вибралася. Вони були в темному приміщенні, виснажені і прикуті до ліжок.

Вік дітей варіюється від двох до 29 років. Деякі з них сильно відстають у розвитку і страждали від недоїдання.

Про подружжя батьки чоловіка відгукувалися добре і стверджували, що вони дуже релігійні, а дітей навчали на дому.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у США жінка знущалася над усиновленими дітьми і змушувала їх зніматися в роликах для популярного Youtube-каналу.