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Ракурс
Бензовоз задавил мальчика на пешеходном переходе на Львовщине. Фото:

Бензовоз задавил мальчика на пешеходном переходе на Львовщине

20 апр 2019, 16:50
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Бензовоз задавил мальчика на пешеходном переходе на Львовщине. Инцидент произошел сегодня, 20 апреля, в селе Запытов Каменка-Бугского района.

Мальчик переходил дорогу в предназначенном для этого месте, когда на него наехал бензовоз, сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

От полученных травм 9-летний мальчик скончался на месте.

За рулем бензовоза находился 55-летний водитель, житель Ивано-Франковской области. Правоохранители задержали правонарушителя. Также было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что водителю бензовоза грозит до восьми лет тюрьмы, а также ему могут запретить управление транспортными средствами на три года.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект об освобождении от ответственности виновников ДТП, которые были совершены из-за неудовлетворительного состояния дорог.

Источник: Ракурс


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