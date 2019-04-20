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Ракурс
В США нашли клык акулы, вымершей 3 млн лет назад. Фото: ИноСМИ

В США нашли клык акулы, вымершей 3 млн лет назад (ФОТО, ВИДЕО)

20 апр 2019, 17:25
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Клык акулы-мегалодона, вымершей около 3 млн лет назад, нашли на побережье в Северной Каролине.

Зуб акулы обнаружила школьница Эвери Фос. Эта находка не была случайной, поскольку девочка вместе с родителями часто ищут на пляже акульи зубы, сообщает Fox News.

По словам Фос, она увидела что-то закопанное в песке на пляже Топсейл. Девочка начала раскапывать находку. Оказалось, что это клык акулы.

Интерес к поискам зубов акулы ей привил отец, который долгие годы занимается поиском останков акул. Он очень удивился, когда увидел, что нашла его дочь. В тот же день члены семьи Фосов сделали еще несколько находок зубов морских хищников, среди которых клыки большой белой акулы.

Отмечается, что акулы-мегалодоны обитали в водах океанов несколько миллионов лет назад. Они были очень крупными, их длина достигала 18 метров.

В США нашли клык акулы, вымершей 3 млн лет назад. Фото: nv.ua


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