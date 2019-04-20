Спільний ген у шизофренії і аутизму виявили вчені. Фото: УЧИТЕЛЬ.ПРО

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Спільний ген у шизофренії і аутизму виявили вчені. Американські дослідники визначили понад 100 генів, які можуть сприяти розвитку шизофренії.

Генетики з університету Вандербільта провели дослідження, спрямоване на виявлення генів, які можуть підвищувати ризик розвитку шизофренії. Вони розробили структуру під назвою «Інтегральний селектор генів ризику», повідомляється в журналі Nature Neuroscience.

Завдяки використанню зазначеної структури вченим вдалося визначити 104 гена, які сприяють розвитку психічного захворювання. Зазначається, що вони розташовувалися переважно в тканинах головного мозку.

Також вченим вдалося виявити активність одного з цих генів під час розвитку аутизму. Таким чином, дослідники зробили висновок, що шизофренія і аутизм мають загальну генетику.

Дані вказаного дослідження генетики планують використовувати під час розробки превентивних заходів для осіб, що мають схильність до подібних захворювань.