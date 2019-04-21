Второй тур: украинцы Австралии уже голосуют

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Первый избирательный участок во втором туре выборов президента Украины заработал в столице Австралии Канберре еще в субботу в 23.00 по киевскому времени. Об этом сообщает пресс-служба украинского диппредставительства в Facebook.

Участки зарубежного избирательного округа на президентских выборах начинают работу в 8.00 по местному времени. Первыми свои голоса за Петра Порошенко или Владимира Зеленского начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии.

«Несмотря на расстояния, отделяющие австралийскую столицу от регионов, люди, которым небезразлично, приходят», — отмечают в посольстве.

Наиболее активными традиционно являются жители Канберры и Сиднея. Отметим, что украинцам Мельбурна и других городов приходится преодолевать от 700 км до свыше 1,5 тыс. км, чтобы отдать свой голос за будущего президента.

«Не упустите свой шанс», — обращаются в посольстве к гражданам Украины.

Напомним, в первом туре на участке в Австралии проголосовало 125 избирателей. Согласно результатам подсчета голосов, 69 из них поддержали действующего президента Петра Порошенко, а 14 — Владимира Зеленского. Накануне второго тура выборов посольство призвало всех украинцев Австралии принять участие в выборах президента.