У Конго перекинувся човен: 40 осіб загинули, десятки зникли безвісти. Фото: ZiMetro

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Ракурс

Жертвами перекидання човна в Конго стали щонайменше 40 осіб. Тіла 15 з них були знайдені біля узбережжя сусідньої країни — Руанди.

Влада Руанди закликала місцевих жителів припинити на час купатися і рибалити в тому районі, де були знайдені тіла, до подальшого розпорядження. Про це повідомляє китайське агентство «Сіньхуа», передає India blooms.

У четвер влада Конго заявила, що жертвами події стали щонайменше 104 особи. Однак, в суботу в ЗМІ з’явилася інформація про 40 загиблих, тіла яких були знайдені. Безліч людей залишаються зниклими безвісти і точну кількість жертв поки назвати складно.

На борту човна було близько 200 осіб. Причина трагічної події невідома, але місцева влада припускає, що судно було перевантажене і тому затонуло.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Іраку більше 100 осіб загинули після аварії порома. На судні було близько 200 осіб, а воно було розраховане на групи до 40 громадян. В результаті паром розколовся і всі люди опинилися в швидкоплинній річці.