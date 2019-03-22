В Ираке более 100 человек погибли в результате крушения парома. Фото: twitter/SangarAyoub

https://racurs.ua/n119770-v-irake-bolee-100-chelovek-pogibli-posle-krusheniya-paroma.html

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В Ираке жертвами крушения парома стали 103 человека. Спасатели ведут поиски утонувших — полсотни человек считаются пропавшими без вести. Всего на пароме было около 200 пассажиров.

Вчера на реке Тигр затонул паром, который должен был доставить пассажиров из города Мосул на туристический остров для празднования курдского Нового года. Судно раскололось на две части и пассажиры оказались в быстротекущей реке. Тогда сообщили о 75 погибших, затем количество жертв начало увеличиваться. Сотрудники чрезвычайных служб спасли не менее 50 человек. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Один из местных чиновников рассказал, что подобные паромы рассчитаны на группы до 40 человек. В тот день также поступило предупреждение об открытии ворот Мосульской плотины, что значительно повысило уровень воды. Некоторые граждане возлагают ответственность за трагический инцидент на управляющего паромом, который проигнорировал информацию.

Город Мосул в июне 2014 года захватила террористическая группировка «Исламское государство», которая затем сделала его своей столицей. Спустя три года Мосул удалось отбить после девятимесячной битвы.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появились фотографии с места крушения парома в Мосуле. На тот момент количество жертв достигало 70 человек.