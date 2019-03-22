Главные новости 22 марта: Гриб осужден, а в метрополитене Харькова предотвратили теракт. Фото: Фокус

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Сегодня, 22 марта, украинца Павла Гриба Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к шести годам колонии. Его обвиняли в содействии терроризму. Из общего срока заключения Гриба, согласно решению суда, вычтут время, которое политический заключенный провел в СИЗО. Гриб, в свою очередь, объявил бессрочную голодовку.

В Харькове сотрудники СБУ предотвратили теракт в метрополитене. Его на заказ российских спецслужб должен был осуществить местный житель. Согласно плану российских кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным жертвам и дестабилизировать ситуацию в стране. Правоохранители задокументировали передачу потенциальному террористу взрывчатки мощностью 600 гр. тротила. Злоумышленник планировал начинить устройство гвоздями и шурупами, чтобы усилить поражающее действие. За проведение теракта мужчине заплатили 15 тыс. долл.

Сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает деятельность посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович. Глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко ранее обвинил посла в том, что она передала ему перечень лиц, в отношении которых нельзя проводить расследование. В США это заявление уже назвали недостоверным.

Кандидат в президенты Юрий Бойко и глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук поехали в Москву для проведения «экономических переговоров» с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Во время встречи они обсудили экономические взаимодействия между двумя странами. В соцсетях украинцы негативно отреагировали на переговоры и назвали их сепаратистскими.