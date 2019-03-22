Лидеры ЕС осудили аннексию Крыма и назвали ее нарушением международного права. Фото: uapolicy

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Лидеры Европейского Союза (ЕС) осудили аннексию Крыма и заявили, что подобные действия являются вызовом международной безопасности. Встреча лидеров ЕС прошла сегодня в Брюсселе.

В итоговом коммюнике саммита говорится о позиции европейской стороны касательно территориальной целостности Украины. Лидеры ЕС подтвердили непризнание аннексии Крыма, а также обсудили противодействие дезинформации. В документе утверждается, что ЕС должен усилить противодействие дезинформации на всех уровнях. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Во время встречи участники саммита положительно оценили достижения в противодействии дезинформации. В документе, между тем, упоминается призыв продолжить защищать демократические системы в ЕС и бороться с долгосрочными и непосредственными угрозами.

В контексте обсуждения Россию напрямую не упоминали. Однако, Европарламент на прошлой неделе назвал Россию главным источником ложной информации в Европе.

Также упоминается защита выборов в странах Союза, в частности, речь шла о выборах в Европарламент, которые пройдут в мае.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз требует от Москвы немедленно вернуть Украине полуостров Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.