Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Лидеры ЕС осудили аннексию Крыма и назвали ее нарушением международного права. Фото: uapolicy

Лидеры ЕС осудили аннексию Крыма и назвали ее нарушением международного права

22 мар 2019, 18:10
999

Лидеры Европейского Союза (ЕС) осудили аннексию Крыма и заявили, что подобные действия являются вызовом международной безопасности. Встреча лидеров ЕС прошла сегодня в Брюсселе.

В итоговом коммюнике саммита говорится о позиции европейской стороны касательно территориальной целостности Украины. Лидеры ЕС подтвердили непризнание аннексии Крыма, а также обсудили противодействие дезинформации. В документе утверждается, что ЕС должен усилить противодействие дезинформации на всех уровнях. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Во время встречи участники саммита положительно оценили достижения в противодействии дезинформации. В документе, между тем, упоминается призыв продолжить защищать демократические системы в ЕС и бороться с долгосрочными и непосредственными угрозами.

В контексте обсуждения Россию напрямую не упоминали. Однако, Европарламент на прошлой неделе назвал Россию главным источником ложной информации в Европе.

Также упоминается защита выборов в странах Союза, в частности, речь шла о выборах в Европарламент, которые пройдут в мае.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз требует от Москвы немедленно вернуть Украине полуостров Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Разве кто-то делегировал? Бойко и Медведчук поехали в резиденцию Медведева на «экономические переговоры» (ФОТО)

В Москве прошли так называемые «экономические переговоры» между кандидатом в президенты Юрием Бойко, Виктором Медведчуком и российским премьер-министром Дмитрием Медведевым

Новости мира
17:16

Коломойский: У нас с Зеленским контрактные отношения

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который уже несколько лет не появлялся в Украине из-за проблем с действующей властью рассказал, какие у него отношения с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским

Новости Украины
14:00