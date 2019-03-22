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Суд отменил передачу титано-магниевого комбината Фирташа в госсобственность. Фото: Украина.ру

Суд отменил передачу титано-магниевого комбината Фирташа в госсобственность

22 мар 2019, 17:50
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Возвращение Запорожского титано-магниевого комбината, принадлежащего компании Дмитрия Фирташа, в государственную собственность отменил Верховный суд.

Коллегия судей ВС отменила решение первой и апелляционной инстанции по делу о возвращении титано-магниевого комбината в госсобственность, сообщила сегодня пресс-служба Group DF.

Также Верховный суд направил указанное дело на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд Запорожской области.

Напомним, в суд обратилась Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая требовала расторгнуть договор с компанией Tolexis Trading Limited, которая входит в Group DF Фирташа, о создании ООО «ЗТМК» и вернуть комбинат в государственную собственность. САП обвиняла указанную компанию в нарушении условий договора, согласно которому на предприятии должна была пройти модернизация производства, но, по мнению правоохранителей, компания через комбинат, вывела в оффшоры значительные суммы средств. Tolexis Trading Limited отвергала все обвинения, однако суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону САП.

Источник: Ракурс


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