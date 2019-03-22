В США прошли первые в истории испытания скоростного вертолета Sikorsky-Boeing. Фото: Sikorsky and Boeing

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В США провели первые в истории испытания скоростного вертолета, который способен развивать скорость 460 км/ч. Такой удивительный показатель удалось получить благодаря новой схеме строения. Скоростной вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant обладает дополнительным толкающим винтом, который значительно увеличил показатели летательного аппарата.

Исторические испытания провели в городе Уэст-Палм-Бич штат Флорида вчера утром. Полет совершил опытный образец. Ожидается, что новый самолет сменит известного предшественника Sikorsky UH-60 Black Hawk, а также станет прототипом военных вертолетов следующего поколения. С помощью новой конструкции также планируется улучшить разведывательный скоростной вертолет модели S-97. Об этом сообщает defence-blog.

Конкурентом Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant стал вертолет Bell V-280 Valor, который ранее уже прошел свои первые испытания.

Следующие испытания скоростного вертолета ожидаются летом. Вице-президент SikorskyFutureVerticalLift Дэн Спур, рассказал, что вертолет обладает удвоенной дальностью полета и лучшие показатели зависания, маневренности и выживаемости.

Новые вертолеты, согласно плану, поступят на вооружение в начале 2030-х годов.

Ранее сообщалось, что в начале марта США представили на выставке новый вертолет без рулевого винта. Он способен набирать скорость до 300 км/ч.