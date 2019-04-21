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Ракурс
Другий тур: у Празі українці утворили довжелезну чергу до виборчої дільниці / Фото: Twitter

У Туреччині майже вдвоє зросла кількість зареєстрованих виборців, а в Празі довжелезні черги до дільниці (ФОТО)

21 кві 2019, 08:57
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Виборчі дільниці для голосування у другому турі відкрилися в Фінляндії, Естонії, Туреччині, Азербайджані та Чехії. Зокрема, посол України у Чехії Євген Перебийніс зазначив, за півгодини до відкриття поблизу виборчої дільниці у Празі утворилася величезна черга з охочих взяти участь у волевиявленні. Про це він написав у Twitter.

В Празі довжелезні черги до дільниці

«О 8.00 розпочато повторне голосування з чергових виборів президента на закордонній виборчій дільниці № 900101 при посольстві України в Фінляндії», — повідомили українські дипломати.

Дільниця а Фінляндції

Дільниця а Фінляндції

«Закордонні виборчі дільниці в Туреччині розпочали роботу в штатному режимі. Дипмісії в Анкарі, Стамбулі та Анталії здійснюють всі необхідні заходи з метою забезпечення належного виборчого процесу», — зазначили у Twitter дипустанови України в Туреччині.

Також там додали, що кількість зареєстрованих виборців зросла на 43% у порівнянні з першим туром виборів.

Нагадаємо, в суботу о 23.00 запрацювала перша дільниця на виборах президента в австралійській Канберрі. Там українці до 11.00 обиратимуть нового главу держави.

Джерело: Ракурс


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