Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинцы Варшавы и Кракова образовали огромные очереди на избирательных участках / Фото: http://Vfokuse.org

Очереди в пять раз длиннее, чем в первом туре: украинцы Варшавы «окружили» избирательный участок (ФОТО, ВИДЕО)

21 апр 2019, 10:30
999

На выборах президента в Варшаве у посольства Украины образовалась огромная очередь избирателей, которые хотят проголосовать во втором туре.

«В Варшаве на участке сегодня очередь уже пять раз длиннее, чем в то же время (по состоянию на 8.20) в первом туре», — рассказывают украинцы в соцсетях.

Участок в посольстве открылся в 9.00, но люди начинали собираться возле посольства заранее. По словам очевидцев, желающих в этот раз проголосовать в несколько раз больше, чем в первом туре.

Кроме этого, украинцы в соцсетях добавляют, что помимо Варшавы близ консульства в Кракове, где открыт избирательный участок, также образовались длинные очереди.

Українці Кракова утворили величезні черги до виборчих дільниць

Голосовать украинцы Польши могут в посольстве в Варшаве и консульствах в Люблине, Кракове и Гданьске. Напомним, во время первого тура голосования работу на участке в Варшаве пришлось продлить из-за большого количества желающих проголосовать.

Напомним, подобная ситуация с очередями наблюдается у избирательного участка в Праге.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...