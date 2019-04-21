Українці Варшави та Кракова утворили величезні черги до виборчих дільниць / Фото: http://Vfokuse.org

https://racurs.ua/ua/n121012-chergy-up-yatero-dovshi-anij-v-pershomu-turi-ukrayinci-varshavy-otochyly-vyborchu-dilnycu-foto.html

Ракурс

На виборах президента у Варшаві поблизу посольства України утворилися величезна черга з виборців, які хочуть проголосувати у другому турі.

«У Варшаві на дільниці сьогодні черга вже уп’ятеро довша, ніж в той самий час (станом на 8.20) під час першого туру», — розповідають українці у соцмережах.

Дільниця у посольстві відкрилася о 9.00, але люди починали збиратися біля дільниці заздалегідь. За словами очевидців, охочих цього разу проголосувати у кілька разів більше, аніж у першому турі.

Окрім цього, українці у соцмережах додають, що окрім Варшави біля консульства у Кракові, де відкрито виборчу дільницю, також утворилися довжелезні черги.

Голосувати українці Польщі можуть у посольстві в Варшаві та консульствах в Любліні, Кракові і Гданську. Нагадаємо, під час першого туру голосування на дільниці у Варшаві довелося продовжити після 20.00 через велику кількість охочих проголосувати.

Нагадаємо, подібна ситуація з чергами спостерігається біля виборчої дільниці у Празі.