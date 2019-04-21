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Ракурс
В Маріуполі виборчі комісії охороняє бронетехніка. Ілюстраційне фото: УНІАН

Суворі вибори: в Маріуполі виборчі комісії охороняє бронетехніка (ФОТО)

21 кві 2019, 10:06
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В Маріуполі Донецької області виборчі комісії охороняються посиленими патрулями з військових та бронетехніки.

Так, вже вчора поблизу окружної виборчої комісії № 58 у палаці культури «Молодіжний» стояв броньований автомобіль. Про це повідомляє «Громадське радіо».

Секретар Маріупольської міськради Степан Махсма зазначив, що в місті дві комісії, які об'єднали 215 виборчих дільниць. У зв’язку з цим особливо важливі об'єкти мають посилені патрулі.

У Маріуполі виборчу комісію охороняє бронетехніка. Фото: Громадське радіо

У свою чергу Махсма додав, що міськрада забезпечила роботу окружних та дільничих комісій і взяла на себе їх устаткування. Наразі усі пункти працюють у штатному режимі і готові до проведення другого туру.

У місті також є чотири спеціальні дільниці для голосування військовослужбовців. Кабінки для них обладнали у наметах на території військових частин.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Україні стартував другий тур президентських виборів. Українці мають вибрати між кандидатами Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.


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