В Маріуполі виборчі комісії охороняє бронетехніка. Ілюстраційне фото: УНІАН

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Ракурс

В Маріуполі Донецької області виборчі комісії охороняються посиленими патрулями з військових та бронетехніки.

Так, вже вчора поблизу окружної виборчої комісії № 58 у палаці культури «Молодіжний» стояв броньований автомобіль. Про це повідомляє «Громадське радіо».

Секретар Маріупольської міськради Степан Махсма зазначив, що в місті дві комісії, які об'єднали 215 виборчих дільниць. У зв’язку з цим особливо важливі об'єкти мають посилені патрулі.

У свою чергу Махсма додав, що міськрада забезпечила роботу окружних та дільничих комісій і взяла на себе їх устаткування. Наразі усі пункти працюють у штатному режимі і готові до проведення другого туру.

У місті також є чотири спеціальні дільниці для голосування військовослужбовців. Кабінки для них обладнали у наметах на території військових частин.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Україні стартував другий тур президентських виборів. Українці мають вибрати між кандидатами Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.