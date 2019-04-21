Другий тур: агітаційні білборди одного з кандидатів у президенти досі висять у Луцьку / Фото: Twitter "Чесно"

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Ракурс

У день голосування на виборах президента України спостерігачі «Опори» та руху «Чесно» зафіксували приховану агітацію та агітацію.

«Станом на 7.15 неділі спостерігачі у Луцьку на проспекті Соборності виявили матеріали, які можуть містити ознаки прихованої агітації», — йдеться у повідомленні «Опори».

Також на білбордах досі розміщені постери із гаслом «Головне — не втратити країну!». Окрім цього аналогічні матеріали було зафіксовано на території виборчих округів № 20 та № 23 у Луцьку. Окрім цього, у обласному центрі досі висить білборд із гаслом «Думай!», який також використовував у свої передвиборній агітації один із кандидатів у президенти.

Нагадаємо, у день голосування в першому турі виборів випробування сильним вітром не витримали агітаційні білборди кількох кандидатів у президенти України.