Великодня неділя: понад 50 осіб стали жертвами серії терактів в Шрі-Ланці. Фото: Twitter/1Ragata

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Жертвами серії терактів в Шрі-Ланці стали щонайменше 52 особи і їх кількість постійно зростає.

В результаті вибухів в трьох християнських церквах і трьох готелях сотні осіб отримали поранення. Про це повідомляє видання Associated Press на своїй сторінці в Twitter.

За інформацією видання, в Коломбо загинули 42 осіб, а в Баттікалоа ще 10 громадян.

Шість вибухів сталися одночасно. Церква Св. Себастьяна на своїй сторінці в Facebook попросила членів сімей постраждалих прийти і надати посильну допомогу.

Відомо, що одна з церков, які зазнали нападу, є католицьким храмом Св. Антонія.

З 2018 року в країні зростає кількість нападів на християн. За даними національного євангельського альянсу, тільки з січня по вересень таких зафіксовано 67.

Шрі-Ланка вважається одним з найнебезпечніших місць в світі через терористичні акти. У 2009 році там офіційно завершилася громадянська війна, яка з 1982 року забрала життя більше 100 тис. осіб. Однак, між сторонами час від часу спалахують конфлікти.

Раніше повідомлялося, що в Північній Ірландії в результаті теракту під час масових заворушень загинула журналістка.