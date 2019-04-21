Пасхальное воскресенье: более 50 человек стали жертвами серии терактов в Шри-Ланке. Фото: Twitter/1Ragata

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Жертвами серии терактов в Шри-Ланке стали по меньшей мере 52 человека и их количество постоянно растет.

В результате взрывов в трех христианских церквях и трех отелях сотни человек получили ранения. Об этом сообщает издание Associated Press на своей странице в Twitter.

По информации издания, в Коломбо погибли 42 человек, а в Баттикалоа еще 10 граждан.

Шесть взрывов произошли одновременно. Церковь Св. Себастьяна на своей странице в Facebook попросила членов семей пострадавших прийти и оказать посильную помощь.

Известно, что одна из церквей, которые подверглись нападению, является католическим храмом Св. Антония.

С 2018 года в стране растет количество нападений на христиан. По данным национального евангелического альянса, только с января по сентябрь таких зафиксировано 67.

Шри-Ланка считается одним из самых опасных мест в мире из-за террористических актов. В 2009 году там официально завершилась гражданская война, которая с 1982 года унесла жизни более 100 тыс. человек. Однако между сторонами время от времени вспыхивают конфликты.

Ранее сообщалось, что в Северной Ирландии в результате теракта во время массовых беспорядков погибла журналистка.