Второй тур: агитационные билборды одного из кандидатов в президенты до сих пор висят в Луцке и Львове / Фото: Twitter "Чесно"

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В день голосования на выборах президента Украины наблюдатели «Опоры» и движения «Честно» зафиксировали скрытую агитацию и агитацию.

«По состоянию на 7.15 воскресенья наблюдатели в Луцке на проспекте Соборности обнаружили материалы, которые могут содержать признаки скрытой агитации», — говорится в сообщении «Опоры».

Также на билбордах до сих пор размещены постеры с лозунгом «Главное — не потерять страну!». Кроме этого аналогичные материалы были зафиксированы на территории избирательных округов № 20 и № 23 в Луцке.

В областном центре до сих пор висит билборд с лозунгом «Думай!», который также использовал в своих предвыборной агитации один из кандидатов в президенты.

Аналогичная ситуация наблюдается во Львове:

Напомним, в день голосования в первом туре выборов испытание сильным ветром не выдержали агитационные билборды нескольких кандидатов в президенты Украины.