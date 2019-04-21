Второй тур: наблюдатели обнаружили агитационные билборды одного из кандидатов в президенты (ФОТО)https://racurs.ua/n121010-vtoroy-tur-nabludateli-obnarujili-agitacionnye-bilbordy-odnogo-iz-kandidatov-v-prezidenty-foto.htmlРакурс
В день голосования на выборах президента Украины наблюдатели «Опоры» и движения «Честно» зафиксировали скрытую агитацию и агитацию.
«По состоянию на 7.15 воскресенья наблюдатели в Луцке на проспекте Соборности обнаружили материалы, которые могут содержать признаки скрытой агитации», — говорится в сообщении «Опоры».
Также на билбордах до сих пор размещены постеры с лозунгом «Главное — не потерять страну!». Кроме этого аналогичные материалы были зафиксированы на территории избирательных округов № 20 и № 23 в Луцке.
В областном центре до сих пор висит билборд с лозунгом «Думай!», который также использовал в своих предвыборной агитации один из кандидатов в президенты.
Аналогичная ситуация наблюдается во Львове:
Напомним, в день голосования в первом туре выборов испытание сильным ветром не выдержали агитационные билборды нескольких кандидатов в президенты Украины.