Другий тур: в Україні стартувало голосування на виборчих дільницях

https://racurs.ua/ua/n121002-drugyy-tur-v-ukrayini-startuvalo-golosuvannya-na-vyborchyh-dilnycyah.html

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Другий тур виборів президента о 8.00 неділі 21 квітня стартував в Україні. Сьогодні громадяни впродовж дня обиратимуть главу держави з-поміж двох кандидатів — чинного президента Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.

Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00. Попередні результати виборів (перші екзит-поли станом на 18.00) будуть оприлюднені одразу по завершенні голосування, а остаточні екзит-поли — після 22.00.

Офіційні результати виборів Центральна виборча комісія повинна оголосити до 1 травня. Інавгурація новообраного президента України повинна бути проведена у період з травня до 3 червня.

Нагадаємо, у першому турі президентських перегонів Володимира Зеленського підтримали 30,24% виборців, а за Петра Порошенка віддали свої голоси 15,95% українців. Загалом у першому турів ЦВК зареєструвала 44-х претендентів на пост глави держави, згодом п’ятеро кандидатів відмовилися від участі у виборах.