Второй тур: в Украине стартовало голосование на избирательных участках

https://racurs.ua/n121002-vtoroy-tur-v-ukraine-startovalo-golosovanie-na-izbiratelnyh-uchastkah.html

Ракурс

Второй тур выборов президента в 8.00 недели, 21 апреля, стартовал в Украине. Сегодня граждане в течение дня будут избирать главу государства среди двух кандидатов — действующего президента Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00. Предварительные результаты выборов (первые экзит-полы по состоянию на 18.00) будут обнародованы сразу после завершения голосования, а окончательные экзит-полы — после 22.00.

Официальные результаты выборов Центральная избирательная комиссия должна объявить до 1 мая. Инаугурация новоизбранного президента Украины должна быть проведена в период с мая по 3 июня.

Напомним, в первом туре президентских выборов Владимира Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а за Петра Порошенко отдали свои голоса 15,95% украинцев. Всего в первом туров ЦИК зарегистрировал 44 претендента на пост главы государства, впоследствии пять кандидатов отказались от участия в выборах.