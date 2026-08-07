Партизани розвідали будівлю ФСБ в окупованому Донецьку. Фото:

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Ракурс

Українські партизани розвідали будівлю ФСБ в окупованому Донецьку.

Проведено детальну розвідку колишньої будівлі Служби безпеки України, що за адресою вул. Щорса, 62. Це місце вже давно використовують співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Українська агентура цілодобово фіксує все, що відбувається на території об'єкта та навколо неї. Про це рух опору «АТЕШ» 7 серпня повідомили у Telegram.

Зазначається, що щопонеділка орієнтовно до 9.00 чи 10.00 ранку до будівлі масово з’їжджаються автомобілі, імовірно для проведення службових нарад. Також щодня на територію заїжджають позашляховики УАЗ «Патріот», чорні мікроавтобуси та легкові машини оперативників. Всі ці транспортні засоби, їх маршрути та власники вже взяті на олівець партизанами.

Російські силовики наївно вважають, що вони у безпеці, але насправді їхні робочі місця вже давно під прицілом. Координати цього об'єкта, а також дані «фейсів», що прибувають туди, оперативно передаються Силам оборони України. Будь-які зміцнення та ілюзія контролю впадуть в одну мить, адже нові прильоти по місцях скупчення ворожих спецслужб — це лише питання часу, — наголосили в русі опору.

В «АТЕШ» додали, що у співробітників донецької ФСБ є лише один спосіб врятувати своє життя — негайно розпочати співпрацю із силами опору.

Нагадаємо, партизани виявили місце прихованого розміщення паливних цистерн виявили у промисловій зоні окупованого Сімферополя. Базу бензовозів загарбники облаштували в парку відстою пасажирських електропоїздів. На даний момент там також фіксуються залізничні потяги, імовірно, окремі локомотиви.