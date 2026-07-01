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БпЛА атакували окуповані Крим та Донецьк. Фото:

БпЛА атакували окуповані Крим та Донецьк — фото пожеж

1 лип 2026, 10:26
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Вибухи гриміли в окупованих Донецьку та Криму.

У ніч на 1 липня тимчасово окупована частина Донеччини зазнала атаки дронів. В обласному центрі після низки вибухів спалахнула пожежа на автостоянці логістичного транспорту армії Російської Федерації. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Також пабліки поінформували, що сервіс NASA FIRMS зафіксував пожежі в окупованому Криму. Загоряння фіксувалися на північ від Феодосії на ділянці траси Е-97, а також на території електропідстанції «Західно-Кримська» та мобільній газотурбінній електростанції.

Нагадаємо, 30 червня Сили оборони України повторно атакували центр космічного звʼязку «Дубна» у Московському регіоні РФ. Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні.

Джерело: Ракурс


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