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Ракурс
В Мариуполе избирательные комиссии охраняет бронетехника. Иллюстрационное фото: УНИАН

Суровые выборы: в Мариуполе избирательные комиссии охраняет бронетехника (ФОТО)

21 апр 2019, 10:06
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В Мариуполе Донецкой области избирательные комиссии охраняются усиленными патрулями из военных и бронетехники.

Так, уже вчера вблизи окружной избирательной комиссии № 58 во дворце культуры «Молодежный» стоял бронированный автомобиль. Об этом сообщает «Громадське радіо».

Секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма отметил, что в городе две комиссии, которые объединили 215 избирательных участков. В связи с этим особо важные объекты имеют усиленные патрули.

В Мариуполе избирательные комиссии охраняет бронетехника. Фото: Громадське радіо

В свою очередь Махсма добавил, что горсовет обеспечил работу окружных и участковых комиссий и взяла на себя их оборудование. Сейчас все пункты работают в штатном режиме и готовы к проведению второго тура.

В городе также есть четыре специальные участка для голосования военнослужащих. Кабинки для них оборудовали в палатках на территории воинских частей.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Украине стартовал второй тур президентских выборов. Украинцы должны выбрать между кандидатами Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.


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