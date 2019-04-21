В Мариуполе избирательные комиссии охраняет бронетехника. Иллюстрационное фото: УНИАН

https://racurs.ua/n121011-surovye-vybory-v-mariupole-izbiratelnye-komissii-ohranyaet-bronetehnika-foto.html

Ракурс

В Мариуполе Донецкой области избирательные комиссии охраняются усиленными патрулями из военных и бронетехники.

Так, уже вчера вблизи окружной избирательной комиссии № 58 во дворце культуры «Молодежный» стоял бронированный автомобиль. Об этом сообщает «Громадське радіо».

Секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма отметил, что в городе две комиссии, которые объединили 215 избирательных участков. В связи с этим особо важные объекты имеют усиленные патрули.

В свою очередь Махсма добавил, что горсовет обеспечил работу окружных и участковых комиссий и взяла на себя их оборудование. Сейчас все пункты работают в штатном режиме и готовы к проведению второго тура.

В городе также есть четыре специальные участка для голосования военнослужащих. Кабинки для них оборудовали в палатках на территории воинских частей.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Украине стартовал второй тур президентских выборов. Украинцы должны выбрать между кандидатами Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.