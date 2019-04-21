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Теракт в Шрі-Ланці: загинули понад 150 осіб, близько 400 поранені. Фото: Twitter/noticiasdelmun4

Теракт в Шрі-Ланці: загинули понад 150 осіб, близько 400 поранені (ФОТО, ВІДЕО)

21 кві 2019, 10:41
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Жертвами серії терактів в Шрі-Ланці стали вже щонайменше 156 осіб. Кількість загиблих постійно зростає.

За останніми даними, кількість поранених становить близько 400 осіб. Про це повідомляє видання Associated Press на своїй сторінці в Twitter.

У Шрі-Ланці жертвами теракту стали понад 150 осіб. Фото: twitter/tokyopotato120

Раніше повідомлялося що, 45 людей загинули в Коломбо, де вибухи прогриміли в трьох готелях і одній церкві. У храмі міста Негомбо загинули 67 осіб і 25 осіб померли через вибух у церкві в Баттікалоа.

У Шрі-Ланці сталася серія з шести вибухів. Фото: Twitter/ondacero

Серед загиблих медики виявили 45 іноземців. Видання зазначає, що начальник поліції в країні раніше попереджав про можливі теракти смертників у Великодню неділю.

Через вибухи в Шрі-Ланці постраждали 400 осіб. Фото: twitter/capartaner

Серія з шести вибухів сталася сьогодні вранці одночасно.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в країні постійно зростає кількість нападів на християн. Через терористичну загрозу країна вважається однією з найнебезпечніших у світі.

Джерело: Ракурс


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