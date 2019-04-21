Теракт в Шрі-Ланці: загинули понад 150 осіб, близько 400 поранені. Фото: Twitter/noticiasdelmun4

https://racurs.ua/ua/n121013-terakt-v-shri-lanci-zagynuly-ponad-130-osib-blyzko-400-poraneni-foto-video.html

Ракурс

Жертвами серії терактів в Шрі-Ланці стали вже щонайменше 156 осіб. Кількість загиблих постійно зростає.

За останніми даними, кількість поранених становить близько 400 осіб. Про це повідомляє видання Associated Press на своїй сторінці в Twitter.

Раніше повідомлялося що, 45 людей загинули в Коломбо, де вибухи прогриміли в трьох готелях і одній церкві. У храмі міста Негомбо загинули 67 осіб і 25 осіб померли через вибух у церкві в Баттікалоа.

Серед загиблих медики виявили 45 іноземців. Видання зазначає, що начальник поліції в країні раніше попереджав про можливі теракти смертників у Великодню неділю.

Серія з шести вибухів сталася сьогодні вранці одночасно.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в країні постійно зростає кількість нападів на християн. Через терористичну загрозу країна вважається однією з найнебезпечніших у світі.