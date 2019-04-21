Порошенко проголосовал во втором туре / Фото: twitter.com/poroshenko

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Кандидат в президенты Петр Порошенко проголосовал на выборах во втором туре. На участок он пришел вместе с женой, детьми, невесткой и внуками. Напомним, перед голосованием действующий глава государства побывал на божественной литургии в Михайловском монастыре.

Также он призвал украинцев во время волеизъявления руководствоваться разумом, чтобы сохранить курс на евроинтеграцию.

«Ибо не смешно. Сначала может и будет весело, но потом может быть больно», — отметил Порошенко.

По его мнению, необходимо, чтобы Украина защитила достижения предыдущих лет.

«Неважно, какая будет фамилия того, кого изберут, важно сохранить стратегию и не потерять страну», — резюмировал президент.

Напомним, второй тур президентских выборов стартовал в Украине. В воскресенье, 21 апреля, граждане смогут выбрать одного из двух лидеров гонки — действующего главу государства Петра Порошенко или шоумена Владимира Зеленского. Предварительные результаты волеизъявления (первые данные национального экзит-пола по состоянию на 18.00) обещают обнародовать после завершения голосования — в 20.00, а окончательные экзит-полы (данные на момент закрытия избирательных участков) станут известны в 22.00.