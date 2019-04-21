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Супрун и Парубий проголосовали на выборах. Фото: realgazeta
Супрун и Парубий проголосовали на выборах (ФОТО)https://racurs.ua/n121017-suprun-i-parubiy-progolosovali-na-vyborah-foto.htmlРакурс
Проголосовать на выборах президента Украины пришли двое представителей украинской власти: спикер Верховной Рады Андрей Парубий и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Парубий достаточно непрозрачно намекнул на свой выбор и заявил, что выбирает главнокомандующего страны. Об этом сообщает «Украинская правда».
Супрун выложила свои фото в соцсети Twitter и поблагодарила за демократические выборы. Также она пожелала украинцам выполнить гражданский долг и пошутила об отсутствии очередей рано утром.
Как ранее сообщал «Ракурс», в Украине идет голосование второго тура выборов президента. Украинцы должнівыбрать между кандидатами Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
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