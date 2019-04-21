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Ракурс
Супрун и Парубий проголосовали на выборах. Фото: realgazeta

Супрун и Парубий проголосовали на выборах (ФОТО)

21 апр 2019, 12:12
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Проголосовать на выборах президента Украины пришли двое представителей украинской власти: спикер Верховной Рады Андрей Парубий и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Парубий достаточно непрозрачно намекнул на свой выбор и заявил, что выбирает главнокомандующего страны. Об этом сообщает «Украинская правда».

Парубий пришел голосовать. Фото: Украинская правда

Супрун выложила свои фото в соцсети Twitter и поблагодарила за демократические выборы. Также она пожелала украинцам выполнить гражданский долг и пошутила об отсутствии очередей рано утром.

Супрун пришла голосовать. Фото: Twitter/Супрун

Как ранее сообщал «Ракурс», в Украине идет голосование второго тура выборов президента. Украинцы должнівыбрать между кандидатами Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.


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