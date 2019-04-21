Супрун и Парубий проголосовали на выборах. Фото: realgazeta

https://racurs.ua/n121017-suprun-i-parubiy-progolosovali-na-vyborah-foto.html

Ракурс

Проголосовать на выборах президента Украины пришли двое представителей украинской власти: спикер Верховной Рады Андрей Парубий и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Парубий достаточно непрозрачно намекнул на свой выбор и заявил, что выбирает главнокомандующего страны. Об этом сообщает «Украинская правда».

Супрун выложила свои фото в соцсети Twitter и поблагодарила за демократические выборы. Также она пожелала украинцам выполнить гражданский долг и пошутила об отсутствии очередей рано утром.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Украине идет голосование второго тура выборов президента. Украинцы должнівыбрать между кандидатами Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.