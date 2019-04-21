Зеленський прийшов на виборчу дільницю

https://racurs.ua/ua/n121014-zelenskyy-pryyshov-na-vyborchu-dilnycu-video.html

Ракурс

Кандидат у президенти та лідер перегонів, згідно з даними соціологічних опитувань, Володимир Зеленський прийшов на виборчу дільницю.

Зеленський вже проголосував і запевнив, що відчуває, що все буде добре. Також шоумен заявив, що сьогодні у нього чудовий настрій, оскільки зранку поснідав з родиною, а дружина ввімкнула йому пісні американського виконавця Емінема.

«Зробимо всіх разом», — сказав він.

Також нагадаємо, у день тиші в соцмережах розгорівся скандал із дружиною кандидата в президенти Володимира Зеленського. Так, у суботу «Миротворець» розмістив Олену Зеленську в розділі «Чистилище» після того, як користувачі Facebook обурилися щодо поширення нею російського пропагандистського ЗМІ у 2014 році. Зеленська поширила пост, у якому за винагороду ЗМІ РФ просили надсилати інформацію про переміщення українських військ. Згодом Зеленська на своїй сторінці у соцмережі пояснила, що в 2014 році вона «не знала усіх технічних особливостей Facebook». Водночас Володимир Зеленський був менш стриманим у своїх висловлюваннях щодо скандалу з поширенням постів ЗМІ РФ.