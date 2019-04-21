Зеленский пришел на избирательный участок

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Ракурс

Кандидат в президенты и лидер предвыборной гонки, по данным социологических опросов, Владимир Зеленский пришел на избирательный участок

Зеленский уже проголосовал и заверил, что чувствует, что все будет хорошо. Также шоумен заявил, что сегодня у него прекрасное настроение, поскольку утром он позавтракал с семьей, а жена включила ему песни американского исполнителя Эминема.

«Сделаем всех вместе», — сказал он.

Напомним, в день тишины в соцсетях разгорелся скандал с женой кандидата в президенты Владимира Зеленского. Так, в субботу сайт «Миротворец» поместил Елену Зеленскую в раздел «Чистилище» после того, как пользователи Facebook возмутились из-за ее репоста российского пропагандистского СМИ в 2014 году. Зеленская распространила пост, в котором за вознаграждение СМИ РФ просили присылать информацию о перемещении украинских войск. Впоследствии Зеленская на своей странице в соцсети объяснила, что в 2014 году она «не знала всех технических особенностей Facebook». В то же время Владимир Зеленский был менее сдержанным в своих высказываниях относительно скандала с распространением постов СМИ РФ.